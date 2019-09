1 Statt in Aue oder gegen Bochum ist der VfB Stuttgart nun beim Drei-Ligen-Cup im Einsatz. Foto: Pressefoto Baumann

In der Länderspielpause tritt der VfB beim Drei-Ligen-Cup in Großaspach an. Wir haben den Liveticker zum Spiel gegen Austria Lustenau.

Großaspach - Der Drei-Ligen-Cup bietet VfB-Trainer Tim Walter während der Länderspielpause die Gelegenheit, seine nicht für internationale Einsätze abwesenden Spieler im Wettkampfrhythmus zu halten und eventuell auch das eine oder andere zu testen. Seien es spielerische Ansätze oder taktische Inhalte, oder aber das eine oder andere Talent aus dem eigenen Stall.

Gespielt wird der Drei-Ligen-Cup in der Arena in Großaspach und zwar gegen Austria Lustenau und die Gastgeber, die SG Sonnenhof Großaspach, die in Deutschland in der 3. Liga notiert sind. Wir bieten den Liveticker zur Partie gegen Lustenau über unser Fußballportal FuPa Stuttgart an, Los geht es um 18 Uhr.