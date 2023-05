10 Tiago Tomas und der VfB Stuttgart blieben in Mainz ohne Tor. Foto: dpa/Torsten Silz

Schweren Schrittes sind die Spieler des VfB Stuttgart noch einmal über den Rasen der Mewa-Arena getrottet. In die Fankurve ging es, um sich für die Unterstützung der rund 4000 Anhänger zu bedanken. Im Zwiespalt der Gefühle kamen die Fußballprofis in den schwarzen Trikots an, denn richtige Freude wollte sich beim abstiegsgefährdeten Bundesligisten nicht einstellen. Einerseits bedeutete die Nullnummer beim FSV Mainz 05 zwar einen Punktgewinn, andererseits schien an diesem Nachmittag bei den ansonsten heimstarken Gastgebern mehr drin.