VfB Stuttgart beim 1. FSV Mainz 05 Stimmen: „Unser schwächstes Saisonspiel“

Von pav 20. Januar 2018 - 18:50 Uhr

Nach einer teils desolaten Leistung unterlag der VfB Stuttgart beim 1. FSV Mainz 05 mit 2:3. Spieler und Verantwortliche der Roten zeigten sich nach der Begegnung in den Katakomben der Mainzer Arena tief enttäuscht.





Mainz - Wieder nichts: Auch im ersten Rückrundenspiel auf fremdem Platz blieb den Spielern des VfB Stuttgart nichts anderes übrig, als dem Gegner zu gratulieren. Am Ende verloren die Schwaben mit 2:3, wobei das Ergebnis für das Team von Trainer Hannes Wolf als durchaus schmeichelhaft zu bewerten ist – insbesondere mit Blick auf die zahlreichen weiteren Torgelegenheiten des 1. FSV Mainz 05. Nach Abpfiff der Partie in Rheinhessen äußerten sich Spieler und Verantwortliche des VfB zur Niederlage. Wir haben die Stimmen zusammengetragen.

VfB-Trainer Hannes Wolf: „Glückwunsch an Mainz. Nach diesem Spiel sind wir maximal enttäuscht, das war unser schwächstes Spiel in dieser Saison. Zunächst hielt uns Ron-Robert Zieler noch mit fantastischen Paraden in der Begegnung; dann gehen wir zwar in Führung, verlieren aber dennoch die meisten Duelle. Insgesamt haben wir ohne die nötige Schärfe gespielt und aus unserem Ballbesitz relativ wenig nach vorne entwickelt. Da war Mainz einfach gefährlicher - wir haben heute insgesamt sieben, acht klare Chancen zugelassen. Gerne hätten wir die Chance gerne genutzt, um uns weiter abzusetzen. Nun müssen und wollen wir dies im nächsten Spiel besser machen.“

Zur Auswechslung von Mario Gomez: „Es war auf keinen Fall eine fiese Szene von Nigel de Jong. Mario ist da unglücklich aufgekommen. Aber es sieht so aus, als sei nichts gerissen und es drohe kein dramatischer Schaden.“

Mainz-Trainer Sandro Schwarz: „Aus unserer Sicht war das ein verdienter Sieg. Wir hatten das Gefühl, komplett drin zu sein. Wie wir auf das 0:1 reagiert haben, zeugt von großer Mentalität und kämpferischer Bereitschaft. Wir hatten schon in der Pause das Gefühl, dass wir das Spiel komplett drehen können. Dann haben wir folgerichtig die Tore gemacht, machen aber den Deckel nicht zu, so dass es am Ende nochmal spannend wird. Aber alles in allem haben wir kämpferisch und spielerisch überzeugt und freuen uns über den Sieg.“

VfB-Torhüter Ron-Robert Zieler: „Wir haben uns den Schneid abkaufen lassen. Mainz hat das besser gemacht als wir. Das erste Gegentor muss ich halten, das sieht scheiße aus, der Ball tippt noch ein bisschen weg. Auch das dritte Tor sieht nicht gut aus.“

VfB-Sportvorstand Michael Reschke: „Das war nicht gut. Wir müssen das Spiel aber schnell abhaken und unsere Lehren daraus ziehen. In Summe war uns Mainz in allen Belangen überlegen.

