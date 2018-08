VfB Stuttgart beim 1. FSV Mainz 05 Korkut kündigt weitere Abgänge an

Von red 24. August 2018 - 12:53 Uhr

Tayfun Korkut und der VfB Stuttgart starten am Sonntag in die Bundesliga. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart muss nach dem verpatzten Spiel im Pokal zum Ligaauftakt nach Rheinland-Pfalz. Der 1. FSV Mainz 05 wartet auf die Schwaben. Hier gibt es alle Aussagen zum nachlesen und im Video.

Stuttgart - Die Pokalniederlage in Rostock hat aufgezeigt, dass noch gehörig Sand im VfB-Getriebe ist. Doch die Stuttgarter hatten jetzt eine Woche Zeit, sich auf den Ligaauftakt vorzubereiten. Am Sonntag (15.30 Uhr) empfängt der 1. FSV Mainz 05 den VfB Stuttgart in der der Mainzer Arena.

Zuvor sprach Trainer Tayfun Korkut auf der Pressekonferenz des VfB. Mit Spannung wurde die Antwort auf die Frage nach personellen Veränderungen erwartet. Christian Gentner, Benjamin Pavard und Santiago Ascacibar drängen in das Team. Hier gibt es alle Aussagen zum nachlesen und im Video.