Serhou Guirassy zurück im Kader – so spielt der VfB in Berlin

Serhou Guirassy ist zur – und damit ein Stück Hoffnung beim VfB Stuttgart. Ein anderer Offensivspieler muss für die Partie beim 1. FC Union Berlin aber passen. So könnte der VfB auflaufen.









Am Donnerstag hatte Bruno Labbadia noch kundgetan, Serhou Guirassy sei für das kommende Auswärtsspiel des VfB Stuttgart an diesem Samstag (15.30 Uhr/hier geht’s zum Liveticker) beim 1. FC Union Berlin noch keine Option. Der Stürmer war nach einem Sehnenriss im Adduktorenbereich erst in den vergangenen Tagen ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Verletzt hatte er sich am 5. Februar beim 0:2 gegen den SV Werder Bremen.

Am Donnerstag und Freitag konnte er dann doch intensiver als zuvor mitmischen – weshalb der Angreifer mit in die Hauptstadt reiste. Einen Platz in der Startelf wird er wohl nicht bekommen, einen Schub an neuer Hoffnung soll Guirassy allein durch seine Anwesenheit und einen eventuellen Kurzeinsatz aber bringen. Ein anderer Offensivspieler muss dagegen passen.

Silas Katompa war erst am Donnerstag von seiner Länderspielreise zurückgekehrt. Nicht nur sehr spät also, sondern auch mit muskulären Problemen in der Wade. Der Kongolese steht – auch mit Blick auf die weiteren anstehenden Spiele am Mittwoch im Pokal und am Sonntag beim VfL Bochum erst einmal nicht im Kader. Von daher werden sich an der Startelf vermutlich nur wenige Änderungen gegenüber dem 0:1 gegen den VfL Wolfsburg ergeben. In der Sturmspitze könnte Juan Perea auflaufen.

Der Trainer Bruno Labbadia fordert für die Partie bei Union Berlin: „Wir brauchen Robustheit, Zweikampfstärke, Geduld und Konzentration – es wird nicht über das Schönspielen gehen.“ In der Länderspielpause habe er mit den Nicht-Nationalspielern vor allem am Offensivspiel gearbeitet. Die Nationalspieler waren dann in den vergangenen Tagen nach und nach in Stuttgart gelandet.

