1 2019 stieg Christian Gentner (rechts) mit dem VfB Stuttgart in der Relegation gegen Union Berlin aus der Bundesliga ab. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Vor dem Spiel des VfB Stuttgart bei Union Berlin spricht der langjährige VfB-Kapitän über die Unterschiede seiner beiden Ex-Vereine – und über eine mögliche Zukunft in Stuttgart.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Trainingsklamotten hat Christian Gentner schon an, als er sich aus der Schweiz zum Videogespräch meldet. Direkt im Anschluss steht beim FC Luzern eine Nachmittagseinheit vor dem Kellerduell in der Super League gegen die Grasshoppers Zürich an. Davor hat er aber noch eine halbe Stunde Zeit, um zurück- und vorauszublicken. Auf seine Zeit beim VfB Stuttgart und bei Union Berlin, das Duell seiner beiden Ex-Vereine in der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) – und seine weiteren Karrierepläne. Christian Gentner über . . .