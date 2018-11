VfB Stuttgart beim 1. FC Nürnberg Mit dieser Aufstellung geht Markus Weinzierl ins Spiel

Von red 10. November 2018 - 14:42 Uhr

Der VfB Stuttgart ist am elften Spieltag der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Nürnberg gefordert. Dabei gibt es in der Startformation des Trainers Markus Weinzierl im Vergleich zum Spiel davor zwei Veränderungen zu verzeichnen.





Nürnberg - Der VfB Stuttgart gastiert an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) in der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Nürnberg. Bei der wichtigen Partie im Kampf um den Klassenverbleib muss der neue Stuttgarter Trainer Markus Weinzierl kurzfristig auch auf Holger Badstuber verzichten. Der Innenverteidiger hat sich mit Wadenproblemen abgemeldet. Seinen Platz in der Anfangsformation übernimmt Marc Oliver Kempf. Dieser Wechsel war auch unabhängig vom Badstubers Ausfall vorab erwartet worden.

Lesen Sie hier im Liveblog alles Wichtige zur Partie.

Ansonsten schickt Markus Weinzierl fast die gleiche Elf ins Rennen wie bei der 0:3-Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt – von Ron-Robert Zieler im Tor bis Mario Gomez in der Sturmspitze. Eine weitere Änderung gibt es allerdings: Rechtsverteidiger Andreas Beck beginnt, Erik Thommy muss zunächst zuschauen. Der Mittelfeldspieler Daniel Didavi, auf dessen Rückkehr bis zuletzt gehofft worden war, sitzt ebenfalls auf der Bank. Mit im Aufgebot ist auch Antonis Aidonis. Der 17-jährige Innenverteidiger spielt ansonsten für die U19 des VfB.