1 Siegtorschütze in Nürnberg: VfB-Profi Florian Klein im April 2017 Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Am Mittwoch geht es für den VfB um den Halbfinaleinzug im DFB-Pokal – in Nürnberg, wo 2017 ein entscheidender Sieg auf dem Weg zum Aufstieg gelang. Der damalige Siegtorschütze Florian Klein blickt zurück.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Unzählige Tore hat Florian Klein in seiner Laufbahn nicht erzielt, das liegt bei einem Außenverteidiger in der Natur der Sache. Ein sehr bedeutender Treffer für den VfB Stuttgart aber war dabei: das 3:2-Siegtor in der Nachspielzeit beim 1. FC Nürnberg, das am viertletzten Spieltag der Saison 2016/17 einen wichtigen Schritt in Richtung Bundesliga-Aufstieg bedeutete. Vor dem DFB-Pokalspiel des VfB beim Club an diesem Mittwoch (18 Uhr) erinnert sich der 36-Jährige an die damaligen Emotionen – und an die Heimspielatmosphäre im fremden Stadion.