VfB Stuttgart beim 1. FC Köln Ron-Robert Zieler von Köln-Fans übel beleidigt

Von mrz 04. März 2018 - 21:13 Uhr

Unschöne Szenen beim Gastspiel des VfB Stuttgart in Köln: VfB-Schlussmann Ron-Robert Zieler wurde in der zweiten Hälfte übel von Fans des 1. FC Köln beleidigt. Auch Vergleiche zu Robert Enke waren zu hören.





Köln - Ron-Robert Zieler war am Sonntag mal wieder ein Garant dafür, dass sich die Beteiligten des VfB Stuttgart am Ende einer Partie über drei Punkte freuen konnten. Und erhielt so völlig zurecht auch die Note 2 in unserer Einzelkritik (hier gibt es alle Spieler in der Einzel-Bewertung).

Was dagegen in der zweiten Hälfte von den Rängen der Kölner Fans in Richtung des VfB-Torhüters gebrüllt wurde, hatte wenig bis gar nichts mit Fußball zu tun. Übelste Beleidigungen waren da – auch im TV über die Außenmikrofone – zu hören.

Damit jedoch nicht genug: Die Kölner Fans, darunter auch der Vorsänger des FC (der mit einem Megafon deutlich zu hören war), riefen immer wieder Vergleiche zu Ex-Nationaltorhüter Robert Enke in Richtung des VfB-Schlussmanns. Enke hatte sich 2009 auf tragische Weise das Leben genommen.

lang="de" dir="ltr">Ich weiß nicht wen ihr da am Megaphon habt, lieber @fckoeln, aber wer da 'Zieler mach es wie Enke'* reinbrüllt, ist eigentlich ein Kandidat für lebenslanges Stadionverbot. Zieht ihr daraus iwelche Konsequenzen? #VfB #KOEVfB @Bundesliga_DE @DFL_Official— Maximilian Bender (@Max_Bender92) March 4, 2018

Klar, dass die Beschimpfungen auch bei Twitter ein großes Thema waren.

lang="de" dir="ltr">Was die Köllner Ultras da abliefern heute in Richtung Zieler ist übrigens unter aller Sau! #KOEVfB #VfB— Blog aus Cannstatt (@blogcannstatt) March 4, 2018

lang="de" dir="ltr">Falls der #VfB im Namen von #Zieler Strafanzeige wegen Beleidigung erstatten will: Sky hat einiges an Beweismaterial aufgenommen. #KOEVfB— Ghost 🍀 (@Ghost_7) March 4, 2018

lang="de" dir="ltr">Finde es übrigens ziemlich klasse von Zieler, wie er den ekelhaften #effzeh Capo ignoriert hat und sich nicht beeinflussen ließ. #KOEVfB #VfB— Moritz Becker (@Moritz_Becker9) March 4, 2018