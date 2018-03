VfB Stuttgart beim 1. FC Köln „Man muss auch mal leiden können“

Von Philipp Maisel 04. März 2018 - 18:21 Uhr

Der VfB Stuttgart hat am 25. Spieltag der Bundesliga auswärts beim 1. FC Köln mit 3:2 gewonnen. Nach dem Abpfiff haben sich die beteiligten Akteure zum Geschehen geäußert. Wir haben die Stimmen zu Spiel kompakt zusammengefasst.





Köln - Der VfB Stuttgart hat beim 1. FC Köln vor ausverkauftem Haus in Köln Müngersdorf mit 3:2 gewonnen. Ein Doppelpack von Mario Gomez innerhalb von nur drei Minuten vor der Pause und das erste VfB-Pflichtspieltor von Andreas Beck seit über zehn Jahren sorgten neben einer Steigerung der Korkut-Elf in der zweiten Halbzeit für den Erfolg.

Nach dem Spiel haben sich die eingesetzten Spieler und auch die Verantwortlichen zum Geschehen geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel kompakt zusammen.

Köln-Trainer Stefan Ruthenbeck: „Bis zur 40. Minute haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben nichts zugelassen und vorne viel kreiert. Aber da müssen wir einfach das 2:0 machen. Dann bekommen wir die Gegentore nach einem leichten Ballverlust von Höger und Horn hält normalerweise solche Bälle. Plötzlich liegen wir 1:2 zurück und haben gewackelt. Es war ein wildes Spiel zu diesem Zeitpunkt. Dann kommen wir wieder besser ins Spiel, haben unsere Möglichkeiten, laufen aber hinterher. Wenn wir das 2:3 zehn Minuten früher machen, holen wir hier einen Punkt. Diese Niederlage tut weh. Wir geben aber nicht auf, sondern werden übernächste Woche eine Mannschaft auf den Platz stellen, die guten Fußball spielt und etwas holen kann.“

VfB-Trainer Tayfun Korkut: „Riesen-Kompliment an meine Mannschaft. Nicht für die ersten 30 Minuten, aber für die restlichen 60. Wir mussten schon früh umstellen, um Stabilität reinzubekommen. In der zweiten Halbzeit hat sich die Mannschaft reingebissen. Kompliment auch an Köln, die das sehr gut gemacht haben.“

VfB-Sportchef Michael Reschke: „Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, dass wir mit dem direkten Abstieg nichts mehr zu tun haben werden. Aber es sind nur acht Punkte auf den Relegationsplatz. Wir brauchen noch vier, fünf Punkte, um sicher die Liga zu halten. Wir haben in der ersten Halbzeit Glück gehabt, ohne Frage. Köln war uns in allen Belangen überlegen. Doch wie die Mannschaft zurückgekommen ist, an sich geglaubt hat und das dann in der zweiten Halbzeit gut auf den Platz gebracht, das war sehr positiv.

Köln-Angreifer Simon Terodde: „Wir haben anfangs ein gutes Pressing gespielt und es dann versäumt, nachzulegen. Obwohl wir zwei, drei klare Chancen hatten, auch ich. Jetzt muss ich das Spiel erst einmal sacken lassen. Der Ausgang ist bitter für uns. Wenn wir jetzt in Bremen noch eine Chance erhalten sollten, dann müssen wir zuschlagen.“

VfB-Kapitän Siegtorschütze Andreas Beck: „Siege tun einfach sehr gut, es ist ein überragendes Gefühl grade. Wenn man das auch noch mit einem persönlichen i-Tüfelchen toppen kann, ist es umso schöner. Köln hat uns heute alles abverlangt. Das ist eine sehr griffige, bissige Mannschaft, die auch fußballerische Qualitäten hat. Sie waren uns in der ersten Halbzeit in fast allen Belangen überlegen. Aber da sind wir durchgegangen. Wir legen grade einfach immer unser Herz, unsere Leidenschaft rein und stecken nicht auf. Diese Attribute haben uns heute zum Sieg verholfen. “

VfB-Torhüter Ron-Robert Zieler: „Die Punkte stehen über allem. Das war ein ganz unangenehmes Spiel und kam genau so, wie wir das erwartet haben. Köln hat es gut gemacht, wir haben nicht so die Lösungen gehabt in der ersten Halbzeit, haben Fehler gemacht. Aber wir haben uns gefangen. Die Halbzeitführung hat uns gut getan. Und eines wissen wir – verteidigen können wir. Wir kämpfen seit Wochen hervorragend und haben uns heute einfach belohnt. Man muss im Laufe eines Spiels auch einml leiden können. Und heute haben wir gelitten.“

VfB-Torhüter Ron-Robert Zieler zur Tabellensituation: „Ich würde uns alles raten, bescheiden zu bleiben. Wir sind Aufsteiger, das darf man nicht vergessen. Noch können wir unten rein rutschen. Wir sind daher gut beraten, weiter konzentriert zu arbeiten und Punkte zu holen.“

