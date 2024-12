VfB Stuttgart beim 1. FC Heidenheim: Der VfB braucht noch einen letzten Kraftakt

16 Maximilian Mittelstädt (Zweiter von rechts) vom VfB Stuttgart findet die Lücke zum 1:0 gegen drei Heidenheimer. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß zeigt auf der Ostalb die richtige Haltung und baut ihre Erfolgsserie aus. Doch damit darf sie sich nicht begnügen, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.











Der Blick auf die Tabelle der Fußball-Bundesliga hat vor dem Spiel den Druck auf den VfB Stuttgart erhöht – und nach dem 3:1 beim 1. FC Heidenheim machte sich Erleichterung breit, weil die Mannschaft von Sebastian Hoeneß an den Europapokalrängen dran bleibt. Diese Vorgabe hatte der Trainer formuliert und nach der niederschmetternden 1:5-Niederlage in Belgrad hat sich der VfB nun wieder aufgerappelt. Denn seither hat der Vizemeister fünf Pflichtspiele in Folge nicht mehr verloren und vier Partien davon sogar in Serie gewonnen.