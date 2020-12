12 Pellegrino Matarazzo zeigt an, wohin es gehen soll. Der VfB-Trainer strebt mit seiner Mannschaft einen Sieg im Bremer Weserstadion an. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart hat seit Mitte Oktober kein Bundesligaspiel mehr gewonnen. Jetzt geht es bei Werder Bremen um den Sieg – und der Trainer Pellegrino Matarazzo weiß, auf wen er setzen kann.

Stuttgart - Eine Niederlage, vier Unentschieden und viel Lob – das ist die Bilanz des VfB Stuttgart aus den vergangenen Spielen in der Fußball-Bundesliga. Bei Werder Bremen soll nun am Sonntag (15.30 Uhr) wieder ein Sieg her. „Die Mannschaft spürt, dass sie bisher stets in der Lage war, die jeweilige Partie auch zu gewinnen“, sagt der Trainer Pellegrino Matarazzo. Selbst zuletzt gegen den FC Bayern. Den Mumm aus der Begegnung mit den Münchnern will der Aufsteiger auch im Weserstadion wieder an den Tag legen – und die Intensität aus der Vorwoche übertragen. „Dafür braucht es keinen besonderen Kniff“, sagt Matarazzo, „die Spieler zeigen in jedem Training, dass sie es nicht an Intensität vermissen lassen.“

Lesen Sie auch: den VfB-Newsblog

Personell muss der Coach weiter auf den verletzten Daniel Didavi (Muskelfaserriss) verzichten. Ein großes Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Nicolas Gonzalez. Seine Genesung stagniert nach anfänglich schnellen Fortschritten. „Er hat Schmerzen bei bestimmten Bewegungen“, sagt Matarazzo über den Angreifer, der am Knie verletzt ist. Eine Innenbandzerrung hat sich Atakan Karazor zugezogen. Auch bei dem Defensivspieler ist fraglich, ob er einsatzfähig ist.

Taktisch stellt sich der VfB auf ein ganz anderes Spiel ein als gegen die Bayern. Die Bremer, die ohne ihren schnellen Stürmer Milot Rashica auskommen müssen, fokussieren sich bislang sehr auf die Defensive. In Wolfsburg mussten sie zuletzt aber fünf Gegentore hinnehmen.