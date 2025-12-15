Das Abseitstor von Deniz Undav in Bremen wirft trotz des deutlichen 4:0-Sieges Fragen auf. Jetzt hat sich der Schiedsrichter-Sprecher des DFB geäußert.
Es hätte der Aufreger des Spiels werden können, hätte der VfB Stuttgart am Ende nicht klar mit 4:0 bei Werder Bremen gewonnen: Deniz Undavs vermeintliches Führungstor nach 23 Minuten. Hauchdünn stand der Angreifer im Abseits, erst nach Eingriff des Videoschiedsrichters (VAR) wurde die Millimeter-Entscheidung aufgelöst. Aber wurde sie das auch richtig?