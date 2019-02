1 Im Hinspiel gab es einen der wenigen VfB-Siege in dieser Saison: Mit 2:1 zwangen die Roten die Hanseaten in die Knie. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart muss am Freitagabend beim SV Werder Bremen ran. Wir haben alles Wissenswerte rund um die Partie kompakt zusammengefasst.

Bremen - Einstellung und Kampfgeist der Stuttgarter haben beim 1:3 gegen RB Leipzig am vergangenen Samstag gestimmt, das Ergebnis nicht. Nun will sich die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl am Freitagabend (20.30 Uhr) im Auswärtsspiel beim SV Werder Bremen für ihren Aufwand auch endlich wieder mit drei Punkten belohnen. Hoffnung macht das Hinspiel: Da stoppte der VfB mit einem 2:1-Sieg die Bremer Erfolgsserie.

Verfolgen Sie hier alle aktuellen Entwicklungen rund um die Partie in unserem Spieltagsblog.

Anpfiff: Freitag, 20.30 Uhr (Eurosport und Liveticker)

Schiedsrichter: Robert Hartmann

Assistenten: Christian Leicher, Markus Schüller (Seitenlinie). Frank Willenborg ist der vierte Offizielle, Tobias Stieler und Dr. Matthias Jöllenbeck fungieren als Videoschiedsrichter.

Wettervorhersage: Für Freitagabend ist in Bremen klarer Himmel bei drei bis vier Grad vorhergesagt.

Zuschauer: Das Weserstadion wird annähernd ausverkauft sein. Etwa 2000 VfB-Fans werden ihre Mannschaft unterstützen.

Anreise-Info: Das Gebiet rund um das Weser-Stadion ist bei allen Heimspielen von Werder Bremen 2,5 Stunden vor Anstoß bis kurz nach Spielbeginn für Autos gesperrt. Für Stadionbesucher mit Autos stehen Park&Ride-Plätze zur Verfügung, am ehesten empfiehlt sich der P+R-Platz am Hemelinger Hafen. Mit der Eintrittskarte ist die Nutzung von Bussen und Bahnen kostenlos.

Hier finden Sie alle Informationen zum Bremer Weserstadion:

Offizieller Hashtag: #SVWVfB

Alte Bekannte: Martin Harnik war sechs Jahre von 2010 bis 2016 für den VfB aktiv, ehe er für zwei Jahre zu Hannover 96 wechselte und von dort im vergangenen Sommer nach Bremen zurückkehrte. Der Österreicher wird jedoch wegen einer Muskelverletzung ausfallen. Ein weiterer prominenter Bekannter, der die Trikots beider Vereine trug, heißt Ludovic Magnin. Der Schweizer feierte sowohl mit den Bremern 2004 als auch mit dem VfB 2007 die Deutsche Meisterschaft. Drei Jahre, von 2002 bis 2005, streifte sich Magnin das grün-weiße Trikot über, bevor er zur Saison 2005/06 an den Neckar wechselte. Nach fünf Jahren beim VfB zog es den heute 39-Jährigen zurück in die Heimat, wo er seit der Winterpause 2017/18 beim Schweizer Erstligisten FC Zürich als Chefcoach die Kommandos gibt.

Besonderheiten: Mario Gomez war mit zwei Assists und dem Siegtreffer zum 3:2 in der 87. Minute der Matchwinner, als der VfB am 16. September 2006 letztmals an der Weser gewann. Die Bremer blieben in den vergangenen vier Bundesligaheimspielen mit zehn Treffern ungeschlagen und verloren keines ihrer sechs Pflichtspiele in diesem Jahr. Die Weiß-Roten hingegen verloren ihre letzten fünf Gastspiele mit 1:14 Toren und sammelten in diesem Jahr aus fünf Bundesligapartien nur einen Punkt.

Wer fehlt?: Der VfB muss weiterhin auf Timo Baumgartl (Rückstand nach Gehirnerschütterung) und Nicolas Gonzales (Rotsperre) verzichten. Bei Bremen stehen Fin Bartels (Rückstand nach Achillessehnenriss), Martin Harnik (Muskelverletzung), Aron Johannsson (Sprunggelenk-OP) und Yuya Osako (Rückenprobleme) nicht zur Verfügung.

Auswärtsbilanz in Bremen: Zwölf Siege, 24 Niederlagen, 15 Unentschieden.

Letztes Duell: Im September siegte der VfB durch Tore von Anastasios Donis und Gonzalo Castro vor heimischem Publikum mit 2:1.