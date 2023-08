Tabellenführer spielt in Leipzig in neuem Gewand

3 Der VfB Stuttgart wird in Leipzig ganz in Grün auflaufen. Foto: Privat/art

Der VfB Stuttgart reist als Tabellenführer nach Leipzig und wird dort am Freitagabend ganz in Grün auftreten. Zu kaufen gibt es das neue Dress allerdings noch nicht.









Der VfB Stuttgart trifft am zweiten Spieltag der noch jungen Bundesliga-Saison am Freitagabend (Anpfiff 20.30 Uhr) auf Titelaspirant RB Leipzig – und das in neuem Gewand. Am Donnerstagabend veröffentlichte der Tabellenführer sein neues Ausweichtrikot. „Ein Stück Tradition im Gepäck“, heißt es zu den Bildern, auf denen auch Zeugwart Michael Meusch zu sehen ist, auf dem offiziellen Twitter/X-Account des VfB. Das in Grün gehalten Trikot hat dabei eine Besonderheit: So ist auf dem neuen Dress das Stadion in Bad Cannstatt stilisiert dargestellt.