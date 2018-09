VfB Stuttgart bei RB Leipzig Liveblog: Ralf Rangnick erklärt Leipziger Zuschauerschwund

Von red 26. September 2018 - 13:29 Uhr

Leipzigs Trainer Ralf Rangnick ist derzeit nicht zufrieden mit seiner Mannschaft. (Archivbild) Foto: AP

Der VfB Stuttgart tritt auswärts bei RB Leipzig an. Wir begleiten den Spieltag mit einem Liveticker.

Stuttgart/Leipzig - Der VfB Stuttgart tritt auswärts bei RB Leipzig an (20.30 Uhr, Liveticker). Wir begleiten den Spieltag mit einem Liveblog. Wie läuft die Anreise der Mannschaft und die der Fans? Was passiert in der Stadt? Wie bereitet sich der Gegner vor? Gibt es Komplikationen? Was meldet die Polizei?

Unsere Redaktion ist mit drei Redakteuren vor Ort und berichtet den ganzen Tag rund um die Begegnung – alles von Relevanz lesen sie hier aus erster Hand. Los geht es um 10 Uhr am Mittwochmorgen, mit regelmäßigen Aktualisierungen über den Tag.