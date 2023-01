12 Die personellen Sorgen sind groß bei VfB-Trainer Bruno Labbadia – seine wahrscheinlichste Startelf in Leipzig finden Sie in unserer Bildergalerie. Foto: Baumann

Bruno Labbadia hatte in der Pressekonferenz am Donnerstag extra einen Zettel dabei – aus Sorge, womöglich den einen oder anderen Ausfall zu vergessen. Ins Spiel an diesem Freitag (20.30 Uhr) bei RB Leipzig geht der VfB mit dem letzten Aufgebot. „Das Duell am Dienstag in Hoffenheim hat echt Körner gekostet. Das war schon krass“, sagte der Trainer des Bundesliga-Viertletzten, „wenn wir Pech haben, müssen wir die halbe Mannschaft ersetzen.“

Klar war, dass Naouirou Ahamada (gesperrt) und Dan-Axel Zagadou (Reha) fehlen werden. Zudem fallen nun aber auch noch Tiago Tomas (Einriss in der Bauchmuskulatur, mindestens drei Wochen Pause), Silas (Einblutung am Schienbein), Konstantinos Mavropanos (zugeschwollenes Auge), Laurin Ulrich und Tanguy Coulibaly (Grippe) aus. Außerdem steht hinter Innenverteidiger Hiroki Ito (Wadenprobleme) ein Fragezeichen.

Der VfB-Coach lobt den Gegner RB Leipzig

Das schmerzt auch deshalb, weil der VfB gegen RB Leipzig selbst in Bestbesetzung Außenseiter wäre. „Es geht gegen einen Topgegner, der seit 15 Spielen ungeschlagen und definitiv ein Titelanwärter ist“, sagte Labbadia, „derzeit gibt es in der Bundesliga kein Team, das besser drauf ist. Wir benötigen große Intensität und viel Laufarbeit. Das wird eine Herausforderung für uns.“

