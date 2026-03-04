VfB Stuttgart bei Mainz 05: Silas trifft auf den VfB – in guter Form und mit großen Zielen

Der langjährige Stuttgarter nimmt in Mainz eine wichtige Rolle ein und hat in dieser Saison noch viel vor. Von einem Klassenverbleib der 05er würde auch der VfB profitieren.
Etwas ungewohnt wird es schon werden. Silas gegen den VfB Stuttgart. Auf der anderen Seite, in der anderen Kabine, nicht im Trikot mit dem Brustring. Sechseinhalb Jahre war der Flügelstürmer in Bad Cannstatt unter Vertrag gestanden und dort über die Jahre zum Publikumsliebling avanciert, ehe er vor einigen Wochen im Januar seine Zelte abbrach. Jetzt kommt es recht zügig zum Wiedersehen, wenn der VfB am Samstag (15.30 Uhr) in der Bundesliga auswärts auf den FSV Mainz 05 und seinen langjährigen Offensivakteur trifft.