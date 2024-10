Legenden-Jubel bei Juventus Turin: Hansi Müller: „Wir wollten den VfB Stuttgart beschützen“

1 VfB-Legenden international, hier vor dem Abflug nach Madrid im September: Timo Hildebrand, Kevin Kuranyi, Guido Buchwald, Hansi Müller und Cacau (v.li.). Foto: imago//Herbert Rudel

Es war ein packender Sieg des VfB Stuttgart bei Juventus Turin. Mancherorts im Stadion ging es hochemotional zu – zu sehen auch auf einem Video, das einige VfB-Legenden beim Torjubel zeigt.











Die Reisegruppe in Reihe drei des Juventus-Stadions war prominent besetzt. Die VfB-Legenden Cacau, Timo Hildebrand, Hansi Müller und Guido Buchwald verfolgten den 1:0-Sieg ihres VfB Stuttgart nebeneinander im Oberrang der Haupttribüne – wo sie am Dienstagabend selbstredend nicht allein waren. Auch andere Delegationsmitglieder des VfB waren dabei. Ebenso Anhänger von Juventus Turin, die bei dem packenden Spiel in der Champions League in diesem gemischten Block saßen, was die Sympathien für die beiden Clubs angeht.