Nach dem torlosen Remis beim 1. FSV Mainz 05 am Samstag richtet sich der Fokus beim VfB Stuttgart auf das direkte Duell im Kampf um den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga: Denn an diesem Sonntag (17.30 Uhr/Liveticker) gastiert die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo beim Tabellennachbarn Hertha BSC. Der Club aus der Hauptstadt war am Wochenende in der Tabelle am VfB vorbeigezogen.

Zum Start in die Trainingswoche vor dem wichtigen Aufeinandertreffen an der Spree begrüßte der VfB-Coach insgesamt 22 Feldspieler und drei Torhüter in Bad Cannstatt. Während Kapitän Wataru Endo seine Coronainfektion überstanden hat und wieder im Kreis der Mannschaft trainieren konnte, ist nunmehr Atakan Karazor positiv getestet und befindet sich in häuslicher Isolation. Der Mittelfeldorganisator kann sich allerdings bereits Mittwoch frei testen und wäre somit eine Option für Berlin.

Während Orel Mangala (Probleme am Sprunggelenk) und Clinton Mola (Hüfte) eine individuelle Laufeinheit absolvierte, konnte Abwehrspieler Hiroki Ito vor rund 200 Zuschauern mit voller Intensität trainieren. Beim Japaner ist der Verdacht auf einen Nasenbeinbruch mittlerweile bestätigt,er wird vorerst aber nicht operiert. Erneut zeigen durfte sich Leon Reichardt aus der U19. Der Youngster überzeugte Matarazzo zuletzt in der Länderspielpause und darf seitdem immer wieder mittrainieren.

