Der frühere Stuttgarter Trainer spricht über die spezielle Stimmung am Bosporus, das große Ziel von Fenerbahce, seine Zeit beim VfB 2018 – und persönliche Zukunftspläne.
Er kennt beide Vereine bestens: Tayfun Korkut trug fünf Jahre lang das Trikot von Fenerbahce Istanbul und hatte später auf der Trainerbank des VfB Stuttgart das sportliche Sagen. Vor dem direkten Duell beider Clubs in der Europa League an diesem Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) spricht der 51-Jährige über die Fußball-Leidenschaft in der Türkei und die Entwicklung des VfB Stuttgart.