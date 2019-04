1 Erik Thommy durfte sein Können in einem Spiel schon länger nicht mehr beweisen. Foto: Pressefoto Baumann

VfB-Mittelfeldspieler Erik Thommy durfte sein Können auf dem Spielfeld schon länger nicht mehr zeigen. Im Training gelang ihm dafür an diesem Sonntag ein echter Hingucker.

Stuttgart - Erik Thommys letzter Auftritt auf einem Bundesligarasen liegt über einen Monat zurück. Beim 5:1-Erfolg gegen Hannover 96 durfte er am Ende, als das Spiel entschieden war, sechs Minuten ran. Gegen Borussia Dortmund in der Folgewoche war er Tribünengast, gegen Hoffenheim, Frankfurt und jetzt Nürnberg reichte es für den Kader, aber nicht für einen Einsatz. Lediglich 766 Bundesligaminuten bei 18 Einsätzen stehen in dieser Saison für ihn zu Buche.

Ein Umstand, der durchaus frustrieren kann. Zumal Thommy in der Rückrunde der vergangenen Saison Stammspieler war. Seinen ganzen Frust hat er offenbar an diesem Sonntag in eine gelungene Aktion im Training gepackt.

„Wenn schon nicht im Spiel, dann wenigstens im Training“, so kommentierte Thommy das Video, das seinen Fallrückzieher beim Training der Reservisten zeigt, „jetzt erst recht“. Ob Thommy im nächsten Spiel die Gelegenheit bekommt, wird die Trainingswoche zeigen. Da im Mittelfeld mit Christian Gentner und Gonzalo Castro zwei Spieler sicher ausfallen, scheint zumindest eine Kadernominierung möglich.