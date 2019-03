1 VfB-Trainer Markus Weinzierl muss mit seiner Mannschaft auswärts gegen Eintracht Frankfurt ran. Foto: dpa

Wir berichten in unserem Spieltagsblog rund um die aktuelle VfB-Partie gegen Eintracht Frankfurt – multimedial und von der Pressekonferenz vor dem Spiel bis nach dem Abpfiff der Partie an diesem Sonntag.

Stuttgart/Frankfurt - Nach der Länderspielpause geht es für den VfB Stuttgart wieder los – mit einem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt. Es ist das erste von acht Endspielen für die Schwaben. Nach dem zarten Aufwärtstrend der letzten Wochen wäre der VfB gut beraten, genau dort anzuknüpfen.

• Wer ersetzt Santiago Ascacibar?

• Wie will Weinzierl die Adler knacken?

• Spieltags-Pressekonferenz ab 11 Uhr am Freitag

Wir begleiten von diesem Freitag an, wenn die obligatorische Pressekonferenz ansteht, bis zum Abpfiff am Sonntag, die VfB-Partie mit einem Spieltagsblog. Multimedial und stets aktuell hält unsere Redaktion Sie hier über alles Wissenswerte rund um das Spiel auf dem Laufenden. Auch den Liveticker zum Spiel finden Sie am Sonntag an dieser Stelle.