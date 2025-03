VfB Stuttgart bei Eintracht Frankfurt: So sieht Nick Woltemade seine Jokerrolle

13 Mit vollem Tempo: Nick Woltemade (links) läuft hier dem Frankfurter Robin Koch davon. Doch am Ende bleibt dem VfB Stuttgart das Nachsehen. Foto: Baumann

Zuletzt ist der Rummel um den schlaksigen Stürmer groß gewesen. Auch deshalb kam er nun von der Bank – aber es gibt zudem andere Gründe.











Es ist zunächst die große Überraschung vor dem Anpfiff gewesen. Nick Woltemade stand nicht in der Startelf des VfB Stuttgart. Ausgerechnet der Shootingstar der vergangenen Wochen. Zuletzt hatte der 23-Jährige ja noch im U-21-Länderspiel der Deutschen gegen Spanien mit drei Toren geglänzt. Und zuvor erzielte der Schlaks seit Dezember acht Tore in 15 Ligaspielen und löste dadurch reichlich Rummel um seine Person aus. Genau darin lag die Krux für Sebastian Hoeneß für seine Entscheidung. „Wir müssen auf den Jungen auch ein bisschen aufpassen“, erklärte der Trainer vor dem 0:1 bei Eintracht Frankfurt (Tor Mario Götze/70.) in der Fußball-Bundesliga.