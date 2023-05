13 Ralf Becker (rechts) steht hinter der Verpflichtung von Trainer Markus Anfang. An diesem Freitag treffen beide im DFB-Pokal mit Dynamo Dresden auf den VfB Stuttgart. In unserer Bildergalerie zeigen wir, wie es in den vergangenen Jahren in der ersten Pokalrunde für den VfB lief. Foto: imago//Lutz Hentschel

Der Dresdner Sportchef Ralf Becker spricht vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen den VfB über seine Stuttgarter Vergangenheit – und verteidigt die Verpflichtung von Trainer Markus Anfang, der seinen Impfpass gefälscht hatte.









Es sind gleich mehrere heikle Themen, die Ralf Becker (51) in diesen Tagen als Sportgeschäftsführer von Dynamo Dresden zu moderieren hat. Zum einen eine beispiellose Negativserie mit einem halben Jahr ohne Pflichtspielsieg, die zum Abstieg in die dritte Liga führte. Zum anderen die Verpflichtung von Trainer Markus Anfang, der wegen eines gefälschten Impfpasses in der Kritik stand und noch immer steht.