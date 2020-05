1 Das Hinspiel konnte der VfB Stuttgart mit 3:1 gegen Dynamo Dresden gewinnen. Foto: dpa/Tom Weller

Nach dem umjubelten 3:2-Heimerfolg gegen den Hamburger SV tritt Zweitligist VfB Stuttgart am Sonntag beim Tabellenletzten Dynamo Dresden an. Alles Wissenswerte zur Begegnung im Überblick.

Stuttgart - Die Erleichterung war groß nach dem wichtigen 3:2-Erfolg gegen den Hamburger SV am Donnerstagabend. Quasi in letzter Minute hatten die Stuttgarter einen 0:2-Pausenrückstand noch in einen Sieg umgebogen und sich damit in der Tabelle wieder am HSV vorbei auf den zweiten Platz geschoben.

Viel Zeit zum Genießen bleibt allerdings nicht: Bereits am Sonntag gastiert der VfB Stuttgart beim ausgeruhten Tabellen-Schlusslicht Dynamo Dresden, dessen Kader sich aufgrund mehrerer positiver Corona-Fälle jüngst in häuslicher Quarantäne befand. Wir haben alles Wissenswerte zur Partie zusammengetragen.

Anpfiff: Sonntag, 13.30 Uhr. Hier geht es zum Liveticker.

Wetter: Laut Wetterbericht ist es am Sonntagmittag über dem Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion stark bewölkt, bei Temperaturen um die 16 Grad Celsius.

Schiedsrichter: Wird im Laufe des Samstags bekannt gegeben.

Assistenten: Werden im Laufe des Samstags bekannt gegeben.

Video-Pressegespräch:

Hier können Sie die Presserunde mit VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo in voller Länge sehen.

Offizieller Hashtag: #SGDVfB

Gesperrt: Innenverteidiger Holger Badstuber, der im Spiel gegen den HSV für ein Foul an der Mittellinie seine fünfte Gelbe Karte sah, wird dem VfB am Sonntag in Dresden fehlen. Eine Sperre droht weiterhin Pascal Stenzel, der aktuell bei vier Gelben Karten steht.

Rückkehrer: Daniel Didavi (Gelb-Rote Karte gegen Holstein Kiel) und Atakan Karazor (fünfte Gelbe Karte waren gegen den HSV beide gesperrt. Gegen Dynamo Dresden kehren sie wieder in den Kader zurück.

Ehemalige: Der Name Dzenis Burnic dürfte dem ein oder anderen VfB-Fan noch ein Begriff sein. Der Dresdner Mittelfeldspieler und deutsche U-21-Nationalspieler war in der Saison 2017/2018 für eine Spielzeit von Borussia Dortmund an den VfB ausgeliehen und bestritt damals acht Pflichtspiele für die Stuttgarter – sechs in der Bundesliga, zwei im DFB-Pokal. Im Januar 2019 wurde Burnic vom BVB bis zum Ende der laufenden Saison an die Sachsen ausgeliehen.

Statistik: Genaugenommen hat der VfB in dieser Spielzeit bereits zweimal gegen die Dresdner gespielt – und beide Male gewonnen. Neben der Partie am 12. Spieltag, die die Stuttgarter mit 3:1 gewannen, standen sich die beiden Teams auch Ende Januar in einem Testspiel im Robert-Schlienz-Stadion gegenüber. Auch dieses entschied der Tabellenzweite mit 3:1 für sich. Doch die Vergangenheit dürfte für die Schwaben Warnung genug sein: Das bislang letzte Spiel in Dresden verlor der VfB in der Aufstiegssaison 2016/2017 nämlich mit 0:5. Und auch sonst ist die Bilanz der beiden Mannschaften recht ausgeglichen. Von insgesamt 15 Spielen gewann der VfB fünf und Dynamo drei, sieben Aufeinandertreffen endeten Unentschieden.

Podcast zum Spiel:

Lesen Sie hier: Der Spieltagsblog zur Partie.