VfB Stuttgart bei der TSG Hoffenheim Stimmen zum Spiel: „Das war zu wenig“

Von pav 13. Dezember 2017 - 21:30 Uhr

Der VfB Stuttgart bleibt in der laufenden Bundesliga-Spielzeit auswärts ohne Erfolgserlebnis: Bei der TSG 1899 Hoffenheim verloren die Roten durch ein kurioses Tor mit 0:1. Wir haben die Stimmen der Spieler und Verantwortlichen nach der Partie gesammelt.





Sinsheim - Auswärts bleibt es für den VfB Stuttgart die alte Leier: Wieder einmal müssen die Schwaben die Heimreise mit leeren Händen antreten. Just in einer Phase, als sich viele der 30.150 Zuschauer in der Sinsheimer Arena bereits auf ein 0:0 eingestellt hatten, leistete sich die Defensive der Roten den entscheidenden Schnitzer – Mark Uth ließ sich nicht lange bitten und traf zum 1:0 für die TSG. Nach Abpfiff der Partie im Kraichgau äußerten sich Spieler und Verantwortliche des VfB zur Niederlage. Wir haben die Stimmen zusammengetragen.

VfB-Trainer Hannes Wolf:

„Glückwunsch an Hoffenheim zum Sieg. Wir sind zunächst gut in das Spiel gekommen, hatten wertvolle Ballgewinne und präzise Zuspiele. Dann fielen Anastasios Donis und Chadrac Akolo kurz nacheinander aus. Wir haben uns dann für die Wechsel aus dem Dortmund-Spiel entschieden und wollten über Geschwindigkeit kommen. Dann aber haben wir im Pressing den Zugriff verloren und defensiv umgestellt. Wir haben zwar viele Zweikämpfe gewonnen, konnten aber im Gegenzug offensiv nicht viel entwickeln und hatten dadurch keine Chancen. Kurz vor Schluss kriegen wir dann einen Ball reingespielt, verteidigen das nicht gut und kassieren das Tor. Das ist natürlich bitter für uns. Trotzdem war das nach den Ausfällen zu wenig. Wir brauchen aber Torgefahr und Tore, und dieser Herausforderung wollen wir uns nun gegen Bayern stellen.“

VfB-Torhüter Ron-Robert Zieler:

„Auswärts ist es leider immer die gleiche Leier. Wir haben dieses Mal ordentlich verteidigt, waren aber nach vorne nicht so torgefährlich. Das ist bitter. Gegen die Bayern müssen wir jetzt noch einmal alles reinhauen.“

VfB-Sportvorstand Michael Reschke:

„Es ist schon bitter, wieder mit einer Niederlage nach Hause zu fahren. Ein Punkt wäre schon brutal wichtig gewesen. Im Angriff war das heute ein bisschen dürftig. Zu einzelnen Personalien sage ich nichts, aber wir werden in der Winterpause unsere Hausaufgaben erledigen. Mal sehen, was dann passiert.“

