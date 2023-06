1 Torhüter Oliver Baumann gibt in Hoffenheim seit 2014 den Ton an. Foto: imago//Oliver Zimmermann

Vor dem Landesduell gegen den VfB Stuttgart spricht Torhüter Oliver Baumann über den Erfolg der TSG Hoffenheim – und seinen einstigen Co-Trainer.









Stuttgart/Zuzenhausen - Die TSG Hoffenheim klopft vor dem Landesduell in der Fußball- Bundesliga gegen den VfB Stuttgart an diesem Freitag (20.30 Uhr) an die Tür zur Königsklasse. Torhüter Oliver Baumann redet über den Aufschwung der TSG und einen alten Bekannten: VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo.