VfB Stuttgart bei der TSG Hoffenheim Das sagen die Fans zur Niederlage des VfB Stuttgart

Von lkö 14. Dezember 2017 - 13:16 Uhr

Der Hoffenheimer Stürme trifft den VfB mitten ins Herz Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart macht zurzeit eine schwierige Phase durch. Die Defensive ist zwar durchaus noch stabil, aber die Offensive liefert nicht mehr. Einige Fans machen sich mittlerweile Sorgen um den Verein.

Stuttgart - Die 0:1-Pleite bei der TSG Hoffenheim am Mittwochabend hat die Lage für den VfB Stuttgart im Tabellenkeller weiter verschärft. Bei Twitter geht bei den VfB-Anhängern zunehmend die Angst um, dass der Verein mit dem roten Brustring am Ende der Saison erneut den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten muss.

ABSTIEGSKAMPF!! Wir sind jetzt wieder voll dabei! #VfB— grumpyStuttgart (@grumpyStuttgart) 13. Dezember 2017

Was hat Terodde vom #VFB nur #hanneswolf getan, dass er nicht mehr eingesetzt wird? Tolle Taktik. Mitten rein in den Abstiegskampf!— stefan hencke (@Hencke62) 13. Dezember 2017

Defensivtaktik ist legitim im Abstiegskampf, aber wenn du immer Gegentore fängst, fehlen irgendwann die Argumente.— Seriouz (@SeriouzRH) 13. Dezember 2017

Auch Hannes Wolf steht plötzlich in der Kritik. Der Trainer vertraute zuletzt nicht mehr auf Zweitliga-Torschützenkönig Simon Terodde.

Kann dem Wolf mal jemand sagen das man am besten einen Stürmer braucht um.ein Tor zu schiessen 🤔....Mensch Hannes sei doch endlich mal Mutiker,die Kochen auch nur mit Wasser #TSGVfB— M.S (@Schoma70) 13. Dezember 2017

So leid es mir tut, aber an der Torflaute von @simon_terodde hat Hannes #Wolf einen großen Anteil. Erst bekam er wg Defensivtaktik des Trainers kaum Zuspiele. Dann nahm ihn Wolf raus und raubte ihm das Selbstvertrauen. #VfB #SVWVFB— Marc Brost (@marcbrost) 3. Dezember 2017

Verstehe nicht warum Hannes Wolf Woche für Woche kritisiert wird. Er holt das beste aus der Mannschaft raus! Jeder Realist hat vor der Saison gewusst, dass es nur gegen den Abstieg geht! #VfB— RoterBrustring (@Roter_Brustring) 2. Dezember 2017

Ich finde Wolf gut. Deshalb muß ich aber die Spielweise derzeit nicht gut finden. Der #VfB muß in RR mehr offensives Risiko gehen. Nur defensiv kannst Du mal ein Spiel gut gestalten, aber nicht ne ganze Saison. V.a. nicht, wenn immer ein anderer nen haarsträubenden Fehler macht.— M. 1893 Fichter (@Comebacker1967) 13. Dezember 2017

Im kommenden Spiel gegen den FC Bayern München braucht der VfB jedenfalls eine gehörige Portion Optimismus und Glück. Ausgerechnet gegen die Tabellenspitze droht dem VfB im Hinrunden-Abschluss der Bundesliga der Ausfall von Chadrac Akolo und Anastasios Donis.