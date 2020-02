1 Im Hinspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth ging es für den VfB Stuttgart mitunter ordentlich zur Sache. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart gastiert an diesem Samstag im Frankenland. Wir tragen alles Wissenswerte zur Begegnung bei der SpVgg Greuther Fürth zusammen.

Stuttgart - An diesem Samstag tritt der VfB Stuttgart bei der SpVgg Greuther Fürth an. Die Mannschaft aus dem Frankenland belegt in der Zweitliga-Tabelle derzeit mit 32 Punkten den sechsten Rang. Hier stellen wir alles Wissenswerte zur Partie zusammen.

Anpfiff: Samstag, 13 Uhr. Hier gibt es den VfB-Liveticker.

Schiedsrichter: Thorben Siewer (Controller aus Olpe)

Assistenten: Mitja Stegemann und Fabian Maibaum. Marcel Schütz agiert als 4. Offizieller. Patrick Alt und Patrick Kessel fungieren als Videoschiedsrichter in Köln.

Aus unserem Plus-Angebot: Warum Philipp Klement so selten sein Können zeigt

Wetter: Laut Wetterbericht wird es am Samstag in Fürth regnerisch bei Temperaturen um die neun Grad Celsius.

Unterstützung: Für das Auswärtsspiel am Samstag wurden 2.400 Gästetickets verkauft. Der Gästebereich ist damit restlos ausverkauft.

Pressekonferenz des VfB im Video:

Zitat zum Spiel: „Wir wollen jagen, wollen nach vorne. Die Tabelle spielt aktuell nur eine untergeordnete Rolle.“ (VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo)

Lesen Sie hier: Der VfB-Gegner im Porträt

Offizieller Hashtag: #SGFVfB

Übertragung: Die Partie ist wie alle Zweitligaspiele live nur beim Bezahlsender „Sky“ zu sehen. Lesen Sie hier, welche Bars und Kneipen in Stuttgart die Spiele des VfB zeigen.

Ehemalige: Der VfB Stuttgart trifft am Samstag in Fürth auf vier ehemalige Spieler. Mittelfeldspieler Julian Green blickt auf zehn VfB-Einsätze in der Saison 2016/2017 zurück. Hans Nunoo Sarpei bestritt derweil drei Pflichtspiele für den VfB, davon zwei in der vergangenen Bundesligasaison. Darüber hinaus war Marius Funk von 2010 bis 2015 in der VfB-Jugend aktiv. Marco Caligiuri schließlich wartet mit insgesamt 63 Regionalliga-Einsätzen für den VfB II auf.

Statistik: Die Gesamtbilanz beider Vereine weist insgesamt elf Partien aus. Der VfB gewann dabei gegen die SpVgg Greuther Fürth sechsmal. Dem stehen – bei einem Unentschieden – vier Niederlagen gegenüber. Das Torverhältnis spricht mit 15:7 für die Weiß-Roten.

In unserem Datencenter finden Sie Echtzeit-Statistiken rund um die VfB-Spiele.

Podcast zum Spiel:

Lesen Sie hier: Der Spieltagsblog unserer Redaktion

Auch am Spieltag selbst bieten wir eine Fülle von Stücken rund um die Partie – etwa den Liveticker oder die Einzelkritik nach der Begegnung.