VfB Stuttgart: Bei der Heimbilanz sind Träume verboten

Kann mit der aktuellen Situation nicht zufrieden sein: Sebastian Hoeneß. Foto: IMAGO/Steinsiek.ch/IMAGO/Grant Hubbs

Der VfB Stuttgart hat wieder einmal ein Heimspiel verloren, dieses Mal gegen die Bayern. Das 1:3 war bereits die dritte Heimspielpleite in Serie. Doch es gibt auch gute Nachrichten.











Der VfB Stuttgart hat gegen den FC Bayern München eine gute Ausgangsposition aus der Hand gegeben. Sich die starke erste Spielhälfte und die verdiente Führung durch ein Tor von Angelo Stiller durch eigene Unzulänglichkeiten zunichte gemacht, so das 1:1 schon vor der Pause hinnehmen müssen. Am Ende stand ein 1:3, eine erneute Heimpleite. Bereits die dritte in Folge in der Bundesliga, Novum unter Trainer Sebastian Hoeneß. Der letzte Heimsieg datiert vom 18. Januar, wenn man den DFB-Pokal einmal außen vor lässt. Fünf der letzten sieben Heimspiele gingen verloren, rechnet man die Auftritte im DFB-Pokal und in der Champions League heraus, hat der VfB vier der letzten sechs Heimspiele verloren. Seit dem uninspirierten Auftritt gegen den FC St. Pauli (0:1-Niederlage) kurz vor Weihnachten scheint der Wurm drin bei den Schwaben. Macht in der Summe 20 Punkte zuhause, lediglich Platz acht in der Heimtabelle, Platz neun in der Gesamttabelle.