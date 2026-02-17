VfB Stuttgart bei Celtic FC: Diese Spots in Glasgow sind unbedingt einen Besuch wert

Der VfB Stuttgart gastiert bei Celtic FC. Tausende Fans werden ihn begleiten. Wir haben einige Spots in Glasgow zusammengestellt, die unbedingt einen Besuch wert sind.
Das Zitat „Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen“ stammt von dem deutschen Dichter und Journalisten Matthias Claudius aus seinem Gedicht „Urians Reise um die Welt“ (1775). Das Gedicht betont, dass Reisen den Horizont erweitert, neue Erfahrungen ermöglicht und wertvolle Erinnerungen schafft, die man gerne teilt. Es ist ein Ausdruck der Freude am Entdecken. Und kann auch für die vielen Tausend VfB-Fans, die in dieser Woche nach Glasgow reisen, um den VfB Stuttgart dort im Duell gegen Celtic FC zu unterstützen, gewissermaßen als Marschroute für ein paar Tage in Schottlands Metropole dienen.