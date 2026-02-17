VfB Stuttgart bei Celtic FC: Diese Spots in Glasgow sind unbedingt einen Besuch wert

Der VfB Stuttgart gastiert bei Celtic FC. Tausende Fans werden ihn begleiten. Wir haben einige Spots in Glasgow zusammengestellt, die unbedingt einen Besuch wert sind.

Das Zitat „Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen“ stammt von dem deutschen Dichter und Journalisten Matthias Claudius aus seinem Gedicht „Urians Reise um die Welt“ (1775). Das Gedicht betont, dass Reisen den Horizont erweitert, neue Erfahrungen ermöglicht und wertvolle Erinnerungen schafft, die man gerne teilt. Es ist ein Ausdruck der Freude am Entdecken. Und kann auch für die vielen Tausend VfB-Fans, die in dieser Woche nach Glasgow reisen, um den VfB Stuttgart dort im Duell gegen Celtic FC zu unterstützen, gewissermaßen als Marschroute für ein paar Tage in Schottlands Metropole dienen.

Wir haben im Folgenden einige Sehenswürdigkeiten und Hot Spots zusammengestellt, die unbedingt einen Besuch wert sind. Und auch das leibliche Wohl kommt nicht zu kurz, selbstverständlich können wir die örtliche Pub-Kultur nicht unerwähnt lassen.

Die Sehenswürdigkeiten von Glasgow

1. George Square – der zentrale Platz der Stadt

James Watt, Robert Burns, Sir Walter Scott – nur die berühmtesten Schotten bekommen eine Statue auf dem zentralen Platz der Stadt. Zwischen den Monumenten liegen Grünflächen, auf die sich die Glasgower bei Sonnenschein so dicht drängen, dass man kaum noch Halme erkennen kann, obwohl der George Square eingerahmt wird von viel befahrenen Straßen.

2. The Hunterian

Das Hunterian Museum and Art Gallery der Universität Glasgow ist das älteste öffentliche Museum in Schottland. Es befindet sich in mehreren Gebäuden auf dem Hauptcampus der Universität im Westen der Stadt. Das Geld, um das Museum zu erbauen, und ein Großteil seiner ursprünglichen Ausstellungsstücke waren die Hinterlassenschaft des schottischen Anatomie-Gelehrten William Hunter.

3. The Necropolis

Wien hat seinen Zentralfriedhof, Glasgow seine Necropolis. Einen Gang durch Anlage legen wir Ihnen unbedingt ans Herz. Gegründet im Jahr 1831, hat die Anlage den viktorianischen Zeitgeist bis heute konserviert. Noch dazu überzeugt sie mit ihrer fantastischen Lage auf einem Hügel östlich der Stadt. Über die Bridge of Sighs, die Seufzerbrücke, und durch ein prächtiges Tor treten Besucher ein in ein Labyrinth aus imposanten Mausoleen, Denkmälern, Pavillons und Grabstätten.

Die Necropolis bietet einen einmaligen Blick über die Stadt. Foto: IMAGO/Zoonar

4. Clydeside Destillery

Was wäre Schottland ohne seinen Whisky? Ein Akteur der langjährigen schottischen Brennerei-Tradition ist die 2017 eröffnete Clydeside Distillery. Die Kessel, Bottiche, Armaturen und Lagerhallen befindet sich am Queen’s Dock in einem ehemaligen Pumpenhaus von 1877. Die Brennerei, deren Signature Produkt ein Single Malt Whisky im Lowland-Stil ist, bietet Führungen und Tastings an. Natürlich darf auch der angeschlossene Whisky-Shop nicht fehlen.

5. Galerie Tramway

Der Boden der Galerie Tramway ist durchzogen von Schienen, eine Erinnerung an die Zeit, als dieses Gelände noch ein Bahnhof war. Erst als Glasgow 1990 europäische Kulturhauptstadt wurde, baute man es in ein Kulturzentrum um, in dem 2015 der Turner-Preis verliehen wurde. Neben den zwei Ausstellungsräumen gibt es oben noch die Tanzstudios des Royal Scottish Ballet, draußen einen Garten und zwei Theaterbühnen.

Musik, Essen und Trinken

1. The Laurieston

Das Laurieston befindet sich südlich von Glasgow Central Station und dem River Clyde an der A 77 Bridge Street. Ein Besuch ist wie eine Reise in die Vergangenheit. Das Laurieston wurde jahrelang zum besten Pub der Stadt gekürt. Traditionell, urig, gut zu erreichen verkörpert es die Pub-Kultur der Stadt wie kaum ein anderes Pub. Besucher sollten sich vorher noch entsprechend mit Bargeld ausstatten, denn im Laurieston gilt: Cash only!

2. Scotia Bar

Wenn man in Glasgow ist und diesen Pub nicht besucht, dann hat man etwas verpasst…heißt es in vielen Reiseführern. Das Scotia im Herzen der Stadt gilt als ältestes Pub der Stadt, wurde 1792 das erste Mal urkundlich erwähnt und galt lange Zeit Matrosen auf Landgang als eine der ersten Adressen. Niedrige Decken, uralte Holzbalken, Live-Musik, kühles Bier und über 50 Whisky-Sorten im Angebot lassen kaum Wünsche offen.

3. Òran Mór

Das Òran Mór im Glasgower West End können Sie gar nicht verpassen. Diese umgebaute Kirche mit einem neonfarbenen Reifen, der hoch oben im Kirchturm steckt, gehört zu den bemerkenswertesten britischen Veranstaltungsorten überhaupt. Oben gibt es ein Auditorium mit Wandbildern vom renommierten Schriftsteller und Künstler Alasdair Gray, doch die meisten Gigs finden in der Krypta statt. Angeboten wird eine bunte Mischung aus Trad Music, Folk und aufstrebenden Künstlern kurz vor dem Durchbruch.

4. Drygate Brewery

Wer sich auf dem Weg zum Spiel im Stadtteil Parkhead noch verpflegen möchte, dem legen wir einen Besuch in der Drygate Brewery ans Herz. Für viele gilt es als das beste Bier der Stadt, dazu wird neben dem Blick in die gläserne Brauerei auch jede Menge gutes Essen von Burgern über Fish n Chips, Spare Ribs und Co. angeboten. Die Bierauswahl ist groß und der Weg ins Stadion von Celtic nach einem Besuch nur noch halb so weit…

5. Ashton Lane

Die berühmte, malerische Kopfsteinpflastergasse im West End von Glasgow, versteckt in der Nähe der Byres Road und der U-Bahn-Station Hillhead. Bekannt für ihre lebendige Atmosphäre, die Lichterketten und die charmanten viktorianischen Mews-Gebäude, beherbergt sie eine Vielzahl beliebter Bars, Restaurants und das historische Grosvenor Cinema. Ist man einmal dort, lässt man sich einfach treiben – und kann sich sicher sein, eine einmalige Erfahrung mit nach Hause nehmen zu können.