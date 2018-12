VfB Stuttgart bei Borussia Mönchengladbach Wer ersetzt Santiago Ascacibar?

Von ggp 09. Dezember 2018 - 06:00 Uhr

Wegen einer Gelbsperre fehlt Santiago Ascacibar beim Gastspiel des VfB an diesem Sonntag (18 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach. Wer den kleinen Argentinier ersetzt, erfahren Sie in unserer Aufstellungs-prognose.





Stuttgart - Der VfB muss ein Loch stopfen. Krater trifft es vielleicht sogar noch besser, so groß ist der Wirkungskreis des lauffreudigen Santiago Ascacibar im Mittelfeld. Im Spiel am Sonntag (18 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach fehlt er jedoch gelbgesperrt. Wer ersetzt ihn?

„Pavard könntest du fünfmal gebrauchen“

Trainer Markus Weinzierl lässt sich in dieser Frage nicht in die Karten blicken. Erhält vielleicht der bislang enttäuschende Gonzalo Castro eine Chance? „Er ist einer von zwei, drei Kandidaten“, sagt der Coach. Gut ­vorstellbar, dass er mit einer Überraschung aufwartet: mit Innenverteidiger Benjamin Pavard als spielstarkem Aggressivleader im Mittelfeld. „Benjamin Pavard könntest du fünfmal in der Mannschaft gebrauchen. Einmal rechts, einmal in der Mitte, einmal auf der Sechs, links könnte er, glaube ich, auch spielen“, sagt Weinzierl über den Weltmeister. „Jetzt müssen wir einfach schauen, wie wir spielen und wo wir Pavard hinstellen.“

Holger Badstuber und Pablo Maffeo fallen weiter verletzt aus. Ob Daniel Didavi (Achillessehnenbeschwerden) im Kader steht, entscheidet sich kurzfristig.