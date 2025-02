VfB Stuttgart bei Borussia Dortmund: Wie sich Karim Adeyemi an Maximilian Mittelstädt die Zähne ausbiss

VfB Stuttgart 5 Gründe für den 5. Sieg über den BVB in Serie

Der VfB überwindet seine kleine Delle in der Bundesliga mit dem 2:1 in Dortmund eindrucksvoll. „Die Jungs haben nicht zum ersten Mal Charakter gezeigt“, sagt der Trainer Hoeneß nach dem fünften Erfolg in Serie über den Lieblingsgegner.