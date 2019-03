15 Niederlage für den VfB Stuttgart bei Borussia Dortmund. Unsere Redaktion hat die Leistung der VfB-Profis wie folgt bewertet. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart hat bei Borussia Dortmund lange Zeit gut mitgehalten und doch noch verloren. Die Noten der Leser fallen nach dem 1:3 in Westfalen unterschiedlich aus.

Stuttgart - Beinahe hätte der VfB Stuttgart am Samstag einen „Big Point“ gelandet. Während die Spieler der Weiß-Roten den westfälischen Fußball-Tempel „erhobenen Hauptes“ verließen (lesen Sie hier die Stimmen zum Spiel), sehen auch die Fans nach dem 1:3 bei Borussia Dortmund eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bei den VfB-Akteuren und blicken zuversichtlich auf die Bundesliga-Partie gegen die TSG Hoffenheim.

Die Bewertungen unserer Leser fallen nach der Niederlage in Dortmund unterschiedlich aus. Wie an jedem Spieltag konnten diese für die Leistungen der Profis mit dem Brustring Noten vergeben – dabei gab es für die Defensivspieler aus dem Team von Markus Weinzierl ordentliche Zensuren. So erhielten Torhüter Ron-Robert Zieler sowie Torschütze Marc Oliver Kempf und Weltmeister Benjamin Pavard (Note 2,4) die beste Bewertung. Ein positives Urteil fällten die Anhänger der Weiß-Roten zudem über Ozan Kabak (2,6).

Offensivakteure mit Luft nach oben

Während vor allem Ron-Robert Zieler viele Fans und Experten überzeugte (lesen Sie hier, warum der VfB-Torwart mit widrigem Wetter gut klarkommt), wurden die Offensivspieler des schwäbischen Bundesligisten von den Lesern getadelt. So wurden sowohl Nicólas González und Steven Zuber als auch Alexander Esswein und der im Laufe der zweiten Hälfte eingewechselte Anastasios Donis (3,7) am 25. Bundesliga-Spieltag mit einem eher durchwachsenen Zeugnis bedacht.

