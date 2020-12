13 Philipp Förster (Mitte) und der VfB Stuttgart feiern den Kantersieg in Dortmund. Foto: Pressefoto Baumann//Hansjürgen Britsch

Mit dem 5:1-Sieg in Dortmund beeindruckt der VfB Stuttgart die ganze Liga. Der deutliche Erfolg reiht sich zugleich in die Liste der höchsten VfB-Auswärtssiege in der Bundesliga ein.

Stuttgart - Am vergangenen Samstag lieferte der VfB Stuttgart seine vielleicht beste Saisonleistung ab und gewann bei Borussia Dortmund mit 5:1. Mit dem deutlichen Ergebnis feierten die Schwaben zugleich einen der höchsten Auswärtssiege der Vereinsgeschichte in der Bundesliga.

Auch in der Vergangenheit war der VfB in der Fremde hin und wieder in Torlaune. In den letzten Jahren galten die Schwaben allerdings nicht unbedingt als auswärtsstarke Mannschaft. Deshalb sind in der Liste der höchsten Auswärtssiege der Vereinsgeschichte auch nur drei Spiele nach der Jahrtausendwende vertreten.

Diese Liste können Sie sich in unserer Bildergalerie ansehen und nachschauen, an welcher Stelle sich der 5:1-Erfolg in Dortmund einreiht. Es sind allerdings nur Auswärtssiege in der höchsten deutschen Spielklasse aufgeführt. So ist etwa der 6:0-Triumph in Nürnberg am 33. Spieltag der vergangenen Zweitliga-Saison nicht dabei.