VfB Stuttgart bei Borussia Dortmund Fans setzen Zeichen zur Amokfahrt in Münster

Von Philipp Maisel 08. April 2018 - 20:05 Uhr

Spruchband der VfB-Anhänger in Dortmund. Foto: Bongarts

Beim Spiel des VfB Stuttgart bei Borussia Dortmund haben die Fans der Schwaben ein Zeichen gesetzt und ihr Mitgefühl mit den Opfern des Anschlags in Münster gezeigt.

Dortmund - Während die Politikerin Beatrix von Storch (AfD) die Vorfälle in Münster dazu nutzte, auf Twitter weiter den Islamhass zu schüren und gegen Flüchtlinge zu hetzen, setzten die VfB-Fans beim Auswärtsspiel der Weiß-Roten in Dortmund ein Zeichen – ein positives. Mit einem „Wir sind Münster“-Spruchband zeigten sie ihre Anteilnahme sowie ihr Mitgefühl für die Opfer und deren Familien und Angehörigen.

Mehr zum Thema

A sign in the Stuttgart end showing support for the victims of the attack in Münster on Saturday. #BVBVFB pic.twitter.com/9I3g1DvQzT— DW Sports (@dw_sports) 8. April 2018

Auf dem Rasen gab es keine Aktionen in dieser Richtung. Weder liefen die Mannschaften mit Trauerflor auf, noch gab es eine Schweigeminute. Der VfB hatte gegen die Borussen in der ersten Halbzeit das Spiel noch unter Kontrolle und dominierte den Gegner streckenweise, nach zwei Nackenschlägen in Form von Toren musste sich die Korkut-Elf aber am Ende mit 0:3 geschlagen geben.