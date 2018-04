VfB Stuttgart bei Borussia Dortmund Diese Startelf schickt Tayfun Korkut in Dortmund ins Rennen

Von Philipp Maisel 08. April 2018 - 14:36 Uhr

Dortmund - Vor ausverkauftem Haus treffen am Sonntag Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart aufeinander (15.30 Uhr). Beide Mannschaften haben den Anspruch, dreifach zu punkten. Der VfB Stuttgart feierte zuletzt drei Auswärtssiege in Serie und möchte diese ausbauen. Dortmund muss in seinem Fußballtempel den eigenen Fans eine Trotzreaktion nach der herben 0:6-Klatsche gegen die Bayern in der Vorwoche zeigen.

Beim VfB Stuttgart war früh klar, dass Timo Baumgartl weiterhin ausfallen wird (Gehirnerschütterung), dafür kehrt Andreas Beck nach seiner Sperre zurück, so dass er mit Holger Badstuber, Benjamin Pavard und Emiliano Insua die Viererkette bildet. Ansonsten hat sich Korkut erneut dafür entschieden, nur wo es nötig ist seine Startelf zu verändern. Der VfB Stuttgart geht also mit der in den letzten Wochen so erfolgreichen 4-4-2-Grundordnung in die Partie.

