13 Im März 2012 brach im Dortmunder Stadion der Wahnsinn aus. Christian Gentners Traumtor krönte die VfB-Leistung und war schlussendlich die Sahne auf der Torte an einem Fußballnachmittag, der in die Bundesligageschichte einging. Foto: dapd

Am Samstag gastiert der VfB Stuttgart bei Borussia Dortmund – ein Duell zweier Traditionsvereine. In unserer Reihe „Legendenspiele“ blicken wir zurück auf einen denkwürdigen Abend in der Saison 2011/2012, als in der zweiten Halbzeit der Wahnsinn ausbrach.

Stuttgart - Mit Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart stehen sich zwei absolute Traditionsvereine gegenüber. In der Ewigen Tabelle der Bundesliga steht der BVB auf Platz Zwei, die Schwaben sind auf Rang Fünf zu finden. In der jüngeren Vergangenheit war das Aufeinandertreffen dieser Teams aber eher ein ungleiches Duell. Von den letzten zehn Spielen konnte der VfB nur eines gewinnen.

Vor der Partie an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) geht der Blick aber zurück auf den 28. Spieltag der Saison 2011/2012. An diesem 30. März 2012 trafen beide Vereine im Freitagsspiel aufeinander. Der BVB war seit 22 Spielen ungeschlagen und strebte die Titelverteidigung in der Bundesliga an. Die Schwaben standen auf dem siebten Tabellenplatz und kämpften ums internationale Geschäft.

In Dortmund folgte eine Partie – und vor allem eine zweite Halbzeit – die wohl zu den verrücktesten der Bundesliga-Geschichte zählt. In unserer Bildergalerie erfahren Sie, wie das Spiel gelaufen ist. Viel Spaß beim Durchklicken!