Der VfB Stuttgart ist aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Wir haben nach dem 2:3 bei Bayer Leverkusen die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Wir haben ein großartiges Spiel gesehen. Wir können stolz auf das sein, was wir geleistet haben. Wir wollten Leverkusen vor große Aufgaben stellen. Das ist uns gelungen. Das 2:2 hat uns richtig weh getan. Da hing die Mannschaft kurz in den Seilen. Danach hat sie großartig reagiert. Wir können erhobenen Hauptes nach Hause fahren. Ein Foul in der 36. Minute gegen uns hat auch Einfluss auf das Spiel genommen.“

Bayer-Trainer Xabi Alonso: „Das war ein Topspiel. Der VfB war die bislang beste Mannschaft in der Bayarena in dieser Saison. Wir haben es diesmal nicht mit Struktur und spielerischer Dominanz gewonnen, sondern mit Herz und Seele. Ich hatte mich innerlich auf die Verlängerung eingestellt, als der Siegtreffer fiel. Das war nicht nur wichtig, um in das Pokalhalbfinale einzuziehen, sondern auch mit Blick auf Samstag. Da kommt der FC Bayern. Da konnten wir noch Kräfte sparen.“

VfB-Kapitän Waldemar Anton: „Wir hatten das Spiel teilweise gut im Griff und haben unsere Akzente gesetzt. Auf so einem Top-Niveau sind am Ende Kleinigkeiten ausschlaggebend. Es hätte heute in beide Richtungen ausgehen können. Nichtsdestotrotz haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir waren griffig und bissig in den Zweikämpfen.“

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Es war ein hochintensives Spiel, in dem es keine Ruhepausen gab und in dem man in jeder Sekunde gefordert war. Es war über 90 Minuten auf Augenhöhe. Nach der Leistung kann man sehr stolz auf unsere Jungs sein, darauf kann man aufbauen. Das motiviert auch für die nächsten Spiele, auch wenn es jetzt im Moment sehr enttäuschend ist.“

