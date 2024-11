VfB Stuttgart bei Bayer Leverkusen: Warum Atakan Karazor nicht die Rote Karte erhält

15 Eine strittige Szene: der VfB-Mittelfeldspieler Atakan Karazor (links) hält den durchbrechenden Victor Boniface fest. Foto: AFP/INA FASSBENDER

Die Nullnummer zwischen dem Meister und dem Vizemeister verlief keineswegs langweilig. Auch der Schiedsrichter Daniel Siebert stand mehrfach im Mittelpunkt.











Hochintensiv verlief die Begegnung zwischen dem Meister und Vizemeister. Hitzig und hektisch wurde es immer wieder, wenn Bayer Leverkusen angriff und der VfB Stuttgart mit allem, was er hatte, das 0:0 leidenschaftlich verteidigte. An der Grenze des Erlaubten bewegten sich die Fußballer beider Mannschaften dabei teilweise – und A takan Karazor hatte durchaus Glück. Denn der VfB-Kapitän hielt in einer Szene den durchbrechenden Victor Boniface als letzter Mann fest und und landete erst anschließend selbst auf dem Boden (51.). Der Schiedsrichter pfiff auch – und zur Empörung der Leverkusener Fans entschied Daniel Siebert auf Freistoß für die Gäste aus dem Schwabenland.