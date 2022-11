12 Wie sieht die Anfangsformation von Michael Wimmer in Leverkusen aus? Unseren Startelf-Tipp sehen Sie in der nachfolgenden Bildergalerie. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Interimstrainer Michael Wimmer muss in Leverkusen gleich mehrere Stammspieler ersetzen. Wer hat die besten Chancen, neu in die Anfangsformation zu rücken?















Link kopiert

Letzte Chance: Will der VfB Stuttgart in diesem Kalenderjahr doch noch den ersten Auswärtssieg in der Bundesliga landen, hat er nur an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) bei Bayer Leverkusen die Gelegenheit dazu. Interimstrainer Michael Wimmer fordert deshalb von seiner Mannschaft denselben Mut wie bei den jüngsten Auftritten vor heimischem Publikum: „Die Tugenden, die wir zu Hause abrufen, müssen wir auch auswärts abrufen. Wir dürfen uns da nicht verstecken. Das wird der Schlüssel sein.“

Obwohl es sich um ein Duell direkter Tabellennachbarn handelt und Bayer Leverkusen in dieser Saison kaum Konstanz in die eigenen Auftritte bekommt, warnt der VfB-Coach. „Sich vom Tabellenbild blenden zu lassen wäre fatal“, sagt Wimmer, der Bayer eine „brutale Qualität“ bescheinigt.

Die Liste der Ausfälle beim VfB ist lang

Personell sah es schon mal besser aus als derzeit, der VfB muss mehrere Stammkräfte ersetzen: Fehlen werden Wataru Endo (Gehirnerschütterung), Konstantinos Mavropanos (fünfte Gelbe Karte), Borna Sosa (muskuläre Probleme), Silas Katompa (Zerrung) sowie Nikolas Nartey und Pascal Stenzel (beide Grippe). Aufseiten der Leverkusener werden Youngster Florian Wirtz und Torjäger Patrik Schick weiterhin ausfallen.

In unserer Bildergalerie zeigen wir, wie die Stuttgarter Startelf im letzten Pflichtspiel des Jahres aussehen könnte. Viel Spaß beim Durchklicken.