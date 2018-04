VfB Stuttgart bei Bayer Leverkusen Fans feiern GodZieler und Captain Fantastic

Von mrz 29. April 2018 - 14:23 Uhr

Geht plötzlich mehr? Spielt der VfB bald in der Europa League? Nach dem 1:0 bei Bayer Leverkusen reifen bei vielen Fans diese Träume. Und zwei Spieler werden zu Helden erklärt.





Leverkusen - Vom Abstiegskampf in die Europa League in wenigen Wochen? Der VfB Stuttgart könnte in dieser Saison genau das schaffen. Gerade mal ein Zähler Rückstand ist es aktuell noch auf den 7. Platz, der derzeit zur Teilnahme am Europapokal berechtigen würde. Doch wäre das für den Verein nach nur einem Jahr erste Bundesliga wirklich gut? Oder müsste das Beispiel des 1. FC Köln, der nur eine Saison nach der Europapokal-Euphorie den direkten Weg in die zweite Liga antreten muss, nicht Warnung genug sein? Die Fans sind sich uneinig.

lang="de" dir="ltr">Wer hätte beim Aufstieg gedacht das wir sofort wieder im Kampf um die EL Plätze mitspielen werden 🤩⚪🔴🔥 Unglaubliches Spiel von #Gentner und #Zieler! #nurdervfb #vfb #B04VfB #EuropaLeague— Maik Tristan (@MaikTristan) April 28, 2018

lang="de" dir="ltr">Gutes Interview von unserem Kapitän C. #Gentner



Europa kommt eindeutig zu früh

Wir sollten nächste Saison unsere Leistung von dieser Saison bestätigten #B04VfB #VFB #Stuttgart— Stefan Wacker (@StefanWacker33) April 28, 2018

lang="de" dir="ltr">Der Moment wo man sich dabei ertappt, das Restprogramm von Frankfurt und Leipzig zu checken 😳 #VfB #B04VfB— Keith Open G (@GJulrin) April 28, 2018

Einig sind sie sich dagegen, was sie vom Auftritt ihrer Mannschaft am Samstag bei Bayer Leverkusen halten sollen. Und welche Spieler zu den Helden von Samstag wurden. Kapitän Christian Gentner wurde von einigen gar als „Captain Fantastic“. Torhüter Ron-Robert Zieler als unüberwindbares Monster „GodZieler“ (in Anlehnung an Godzilla).

lang="de" dir="ltr">Als einer seiner größten Kritiker muss ich es nochmal extra erwähnen: Wahnsinns Leistung heute von #Zieler - so einen starken Rückhalt kann man sich nur wünschen. Danke für diese tollen Paraden heute. #VfB #B04VfB— AGimMonolog (@kesselhelden) April 28, 2018

lang="de" dir="ltr">Tut mir Leid für das Gebruddel vor dem Spiel. Fantastischer Einsatz und alles gegeben und tatsächlich gewonnen. Sonderlob an Gente und Zieler ❤ #VfB #B04VfB— Der VfBler (@vfb1893stg) April 28, 2018

lang="de" dir="ltr"> #Zieler war heute wie ein schwarzes Loch, der Ball wurde von seiner Masse stetig angezogen. Vorbeikommen unmöglich !!! 🌑 #B04VfB #VfB— HK (@quhlor) April 28, 2018

lang="de" dir="ltr">Christian #Gentner heute wieder bester Spieler auf dem Platz auf Seite des #VfB. Zweikampfstark, zielstrebig nach vorne. Dazu dann noch das Tor. Top! #B04VfB— E R I K 🎬🗝 (@DerExperte) April 28, 2018

lang="de" dir="ltr">Solche Tage sind die schönsten. Nie im Leben hätte ich damit gerechnet. Ich hatte mich geirrt. Zum Glück. #B04VfB #VfB pic.twitter.com/SSzWXFClgZ— Ute Lochner (@Aleksch1893) April 28, 2018

lang="de" dir="ltr">War schon fast biblisch, wie die Aktion von #Zieler gestern die Leverkusener verwirrte und #Gentner das für das Tor nutzte. #B04VfB #VfB— Hubi1893 (@DerHubilein) April 29, 2018