VfB Stuttgart bei Bayer Leverkusen: Andrich-Foul erhitzt die Gemüter – „Berechtigte Kritik“ von Hoeneß

21 Im Fokus: Leverkusens Robert Andrich. In der Bildergalerie sehen Sie weitere Eindrücke des Pokalspiels. Foto: imago/Eibner

Ein Platzverweis für Leverkusens Torschütze war aus Sicht von Sebastian Hoeneß zwingend. Er steht mit dieser Meinung nicht alleine da.











Robert Andrichs Rolle bei Bayer Leverkusen ist relativ eindeutig definiert. In der so spielstarken Mannschaft sorgt der defensive Mittelfeldspieler als Abräumer vor der Abwehr für die nötige Stabilität, oft mit einer Härte im Grenzbereich des Erlaubten. Das war auch beim 3:2-Sieg im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart der Fall, wobei vor allem eine Szene in der 36. Minute die Gemüter erhitzte.