VfB Stuttgart bei Bayer Leverkusen Alle Infos zum Auswärtsspiel im Rheinland

Von red 28. April 2018 - 12:24 Uhr

Im Hinspiel unterlag der VfB mit Anastasios Donis (Mitte) den Leverkusenern zu Hause mit 0:2. Foto: Pressefoto Baumann

VfB-Trainer Tayfun Korkut trifft in der zweitletzten Auswärtspartie der Saison auf seinen Ex-Club Bayer 04 Leverkusen. Wir haben alles Wissenwerte zu der Begegnung zusammengefasst.

Stuttgart - Am Samstag trifft Bundesligist VfB Stuttgart auf den Tabellenvierten Bayer 04 Leverkusen. Während die Werkself noch um den Einzug in die Champions League kämpft, stehen die Schwaben im gesicherten Mittelfeld und können die restliche Saison ohne Abstiegssorgen zu Ende spielen.

Mehr zum Thema

Im Hinspiel mussten die Stuttgarter die erste Heimniederlage des Jahres 2017 einstecken. Leverkusen siegte am 15. Spieltag dank der Tore von Kai Havertz und Lars Bender. In dem Rückspiel werden über 3.000 VfB-Anhänger die Schwaben am Rhein unterstützen, damit der VfB den ersten Sieg nach zuletzt 13 sieglosen Spielen gegen Leverkusen einfährt.

Für VfB-Trainer Tayfun Korkut ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Im März vergangenen Jahres wurde er Nachfolger des entlassenen Roger Schmidt. Am Ende belegten die Leverkusener einen enttäuschenden zwölften Rang. Dennoch ist der Deutschtürke in Leverkusen auch positiv in Erinnerung geblieben.

Alles Wissenwerte zum Spiel im Überblick:

* Unseren Liveticker zum Auswärtsspiel (Anstoß 18.30 Uhr) finden Sie hier

* Die Partie wird von Schiedsrichter Tobias Welz geleitet. Rafael Foltyn und Dr. Martin Thomsen sind als Assistenten im Einsatz. Die Rolle des Videoassistenten in Köln nehmen Dr. Jochen Drees und Robert Kempter ein.

* Die Anreiseinformationen gibt es hier.

* Gegen keine andere Bundesliga-Mannschaft hat Mario Gomez so oft wie gegen Leverkusen getroffen. Zuletzt war der Nationalstürmer vier Spiele ohne Treffer geblieben.

* Timo Baumgartl absolviert in Leverkusen seine 100. Bundesligapartie. Mehr zu Baumgartls Rolle als Leiharbeiter auf den Außen lesen Sie hier.

* Nach der Partie können Sie hier die Spieler mit Noten bewerten.

* Bayer-Angreifer Kevin Volland sprach Korkut im Vorfeld der anstehenden Begegnung ein Lob aus.

* Den Liveticker von der Stuttgarter Pressekonferenz zum Spiel gibt es hier zum Nachlesen.