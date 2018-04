VfB Stuttgart bei Bayer 04 Leverkusen Nur Mario Gomez fällt bei den Lesern etwas ab

Von pma 30. April 2018 - 13:30 Uhr

Auch beim Sieg des VfB Stuttgart in Leverkusen haben unsere Redakteure und die Leser die eingesetzten Spieler des VfB mit den „Noten für die Roten“ bewertet. Es gab Bestnoten – außer für Mario Gomez.





Stuttgart - Es kommt nicht alle Tage vor, dass der VfB Stuttgart bei einem Champions-League-Anwärter auswärts mit 1:0 siegt. Entsprechend positiv vielen die Noten für die Roten an diesem Wochenende aus. Alle mindestens 15 Spielminuten eingesetzten Spieler werden von unserer Redaktion mit Noten bewertet und im Nachgang haben auch unsere Leser 24 Stunde Zeit, ihre Bewertung online abzugeben.

Durch die Bank erhielten die VfB-Akteure von den Lesern eine bessere Note als von unserer Redaktion. Am auffälligsten ist die Diskrepanz bei Erik Thommy, der von der Redaktion eine 5, von den Lesern eine 3,5 erhielt. Nur ein Spieler wurde von den Lesern geringfügig schlechter bewertet als von der Redaktion (Redaktion 3; Leser 3,2). Notenbester Spieler gegen Leverkusen war Ron-Robert Zieler, was ihm die Auszeichnung „Man of the Match“ einbrachte. Seinen überragenden Auftritt haben wir in der Bildergalerie noch einmal aufgearbeitet.

Noch zwei Partien haben die VfB-Spieler nun noch die Möglichkeit, Noten zur erhalten. Am Saisonende werten wir alle Daten aus und küren dann denn notenbesten Spieler der Runde – mal schauen, ob der momentan führende Benjamin Pavard noch eingeholt werden kann.