VfB Stuttgart bei Bayer 04 Leverkusen Ron-Robert Zieler überragt alle – der VfB gewinnt

Von pma 28. April 2018 - 20:22 Uhr

Ron-Robert Zieler pariert den Elfmeter von Bayer 04 Leverkusen. Foto: dpa

Der VfB Stuttgart bestreitet sein drittletztes Saisonspiel bei Bayer 04 Leverkusen. Wir sind mit der Redaktion vor Ort und begleiten das Spiel im Liveticker.

Stuttgart/Leverkusen - Mit dem Klassenerhalt in der Tasche und 42 Punkten auf der Habenseite reiste der VfB Stuttgart zu Bayer 04 Leverkusen. Die Korkut-Elf konnte also befreit aufspielen. Ob das auch gelang? In einer nervenaufreibenden Partie wurde vor allem VfB-Torhüter Ron-Robert Zieler zum Mann des Spiels. Und wie lief es sonst?

Wie hat sich der VfB geschlagen, wie war die Anreise der Fans , welche Aussagen in der Mixed-Zone fallen und wie unsere Redaktion das Spiel sieht – all das erfahren Sie in unserem Liveblog rund um die Partie, die auch den Ticker aus der Arena beinhaltet.