VfB Stuttgart bei Bayer 04 Leverkusen „Die Mannschaft ist ein Mentalitätsmonster“

Von Philipp Maisel 28. April 2018 - 21:26 Uhr

Mit einer Energieleistung hat der VfB bei Bayer 04 Leverkusen einen 1:0-Sieg geholt. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart hat am drittletzten Bundesligaspieltag bei Bayer 04 Leverkusen einen 1:0-Auswärtssieg errungen. Nach der Partie haben sich die Beteiligten zum Spiel geäußert, wir haben die Stimmen zusammengefasst.

Leverkusen - Ohne personelle Änderungen im Vergleich zur Vorwoche ging der VfB Stuttgart in die Abendpartie bei Bayer 04 Leverkusen - und auch auf dem Platz zeigten die Schwaben einen ähnlich couragierten Auftritt. Allerdings musste die VfB-Mannschaft mit einem deutlich offensivstärkeren Gegner ,als es die Bremer waren, klar kommen. 24 Abschlüsse hatte Leverkusen, doch sie scheiterte entweder am eigenen Unvermögen oder am überragend aufgelegten Ron-Robert Zieler im Tor des VfB.

Mehr zum Thema

Nach dem Abpfiff der Begegnung äußerten sich die Beteiligten zum Spiel, wir haben die Stimmen zusammengefasst.

Bayer-Trainer Heiko Herrlich: „Karim Bellarabi hat ein Geschenk bekommen, dass er nicht nutzen konnte. Dann laufen wir in einen Konter, den wir vermeiden müssen. Gefühlt war das die einzige Chance für den VfB im ganzen Spiel. Bis zum Strafraum habe ich ein sehr gutes Spiel von meiner Mannschaft gesehen. Wir haben uns zahlreiche Chancen herausgespielt, einen Elfmeter bekommen – es waren genug Möglichkeiten da, das Spiel heute für uns zu entscheiden. Das ist uns nicht gelungen. Auch weil wir Probleme im Abschluss haben, wie schon die ganze Saison über.“

VfB-Trainer Tayfun Korkut: „Das erwartet schwierige Spiel gegen eine absolute Top-Mannschaft kam zustande. Bei uns musste heute alles passen und es hat gepasst. Die Mannschaft ist an ihre Grenze gegangen. Wir haben nicht immer alles gut verteidigt bekommen aber dann sehr effizient das Tor gemacht. Wir konnten zur Vorwoche noch einen draufpacken.“

VfB-Trainer Tayfun Korkut zu der potenziellen Chance auf Europa: „Ich habe noch nicht auf die Tabelle geschaut. Ich schnuppere an gar nichts, im Moment riecht alles gut. Wir haben jetzt noch zwei schwere Spiele. Was kommt, kommt.“

VfB-Sportchef Michael Reschke: „Die Mannschaft ist ein Mentalitätsmonster. Die Mannschaft ist unheimlich diszipliniert und auch wenn das heute kein fußballerischer Leckerbissen war, so war es doch ein Spiel, welches unsere Mannschaft im Moment auszeichnet. Gegen uns ein Tor zu machen ist unheimlich schwer, wir haben eine große taktische Intelligenz. Wir haben jetzt aus den letzten zwölf Spielen nur eines verloren, das ist eine außergewöhnliche Bilanz. Wir haben jetzt noch zwei megaschwere Spiele vor uns, das wird eine große Herausforderung. Daher brauchen wir uns aktuell nicht mit Europa beschäftigen. Wir beschäftigen uns jetzt nur mit Hoffenheim, wollen da Gas geben und etwas holen. Das ist das was uns im Moment beschäftigt. Europa nicht.“

VfB-Sportchef Michael Reschke zu den Fans: „Die Fans waren und sind in dieser Saison ein ganz wesentlicher Faktor. Sie haben uns bei Heimspielen in wichtigen Phasen getragen, sind auch auswärts gigantisch. Und sie haben ein ganz feines Gespür dafür, was diese Mannschaft leistet.

VfB-Torhüter Ron-Robert Zieler: „Es war ein besonderer Tag für mich. Ich habe heute ein gutes Spiel erwischt, was mich natürlich freut. Aber wie wir heute als Mannschaft aufgetreten sind, damit war ich sehr zufrieden. Wir haben das abgerufen, was wir zu leisten imstande sind. Wir haben um jeden Zentimeter gefightet. Die Einstellung stimmt. Auch Dank an die Fans, die ein gutes Gespür haben. Schon in den letzten Wochen war die Unterstützung sensationell, so auch heute.“

VfB-Abwehrspieler Timo Baumgartl: „Es ist eine ungewohnte Position, aber alle haben mir geholfen und ich habe alles gegeben. Beim Elfmeter gehe ich mit dem Kopf zum Ball, treffe ihn aber nicht. Es war kein absichtliches Handspiel, aber wenn der Schiedsrichter es so sieht, dann ist es Elfmeter. Zum Glück haben wir ja Ron, der hält dann auch mal einen.“

Auf unserem Portal finden Sie hier alles Wissenwerte rund um den Spieltag und können in unserem Notentool die Spieler des VfB mit Noten bewerten.