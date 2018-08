VfB Stuttgart beendet Trainingslager Mario Gomez spielt gegen Atlético – Spiel fast ausverkauft

Von red/lsw 03. August 2018 - 14:29 Uhr

Gute Nachrichten aus Grassau: Dort trainierten Christian Gentner und Holger Badstuber wieder mit der Mannschaft. Auch Mario Gomez ist fit. Er soll am Sonntag beim Testspiel gegen Atlético Madrid zum Einsatz kommen.





Grassau - Mit einer letzten Einheit hat Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart am Freitag sein Trainingslager im bayerischen Grassau beendet. Erstmals übten dabei Kapitän Christian Gentner und Holger Badstuber wieder mit der Mannschaft. Wegen Knieproblemen hatte Mittelfeldspieler Gentner zuvor tagelang nur individuell trainiert. Badstuber hatte wegen leichterer Beschwerden für sich alleine an der Fitness gearbeitet.

Mittelfeldspieler Santiago Ascacibar konnte wegen Verspannungen in den Adduktoren am Freitag als einziger Spieler nicht am Team-Training teilnehmen, trainierte aber erstmals wieder mit dem Ball.

Spiel gegen Madrid fast ausverkauft

Offen ist noch, ob Gentner und Badstuber im Testspiel gegen Atlético Madrid am Sonntag (17.00 Uhr) mitwirken können. Mit der Partie feiert der Club sein 125-Jahr-Jubiläum. Erstmals aufbieten wird Trainer Tayfun Korkut Mittelstürmer Mario Gomez, der nach seinem WM-Urlaub erst in der vergangenen Woche in die Saisonvorbereitung eingestiegen ist. Für das Spiel gegen den Europa-League-Sieger im Stuttgarter Stadion hat der VfB nach eigenen Angaben bereits mehr als 56 000 Eintrittskarten verkauft.