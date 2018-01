VfB Stuttgart So steht es um Holger Badstuber

Von red 31. Januar 2018 - 18:54 Uhr

Der VfB-Profi Holger Badstuber hofft, schon bald wieder trainieren und spielen zu können. Foto: Getty

Holger Badstuber hat weiter Adduktorenprobleme. Ob der neue Trainer Tayfun Korkut an diesem Samstag beim VfL Wolfsburg auf den Verteidiger des VfB Stuttgart zurückgreifen kann, ist offen.

Stuttgart - Holger Badstuber muss sich gedulden. Der Abwehrspieler des VfB Stuttgart laboriert weiter an einer muskulären Reaktion im Adduktorenbereich. An das komplette Trainingsprogramm hat er sich deshalb noch nicht herangewagt, aber der 28-Jährige befindet sich im Mannschaftskreis und hofft darauf, möglichst bald wieder einsteigen zu können. Was weder eine frische Diagnose noch eine neue Prognose ist.

Es geht Tag für Tag und Schritt für Schritt, nachdem der Innenverteidiger zuletzt gegen Schalke 04 passen musste. Und ob Badstuber nun an diesem Donnerstag voll trainiert, wird kurzfristig entschieden. Davon hängt auch ab, ob Badstuber ein Kandidat für das nächste Spiel am Samstag (15.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg ist.

Dort gibt Tayfun Korkut seinen Einstand als neuer VfB-Trainer. Ob der 43-jährige Nachfolger von Hannes Wolf dann auf Badstuber zurückgreifen kann, bleibt also fraglich.